Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал войну в Иране.

«Совершив вероломное нападение на Иран в священный месяц Рамадан, США и Израиль попытались вбить клин во весь исламский мир. В результате этой атаки погибли Верховный руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, члены его семьи, 168 учащихся средней школы города Менаб, а также множество мирных жителей. Агрессоры сознательно спровоцировали Иран на ответные действия, которые втягивают в конфликт третьи страны», — написал Кадыров.

Ответный удар по американским базам Кадыров назвал ожидаемым отпором врагу:

«Однако необходимо ясно понимать: удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и гибель мирного населения не могут быть оправданы никак. Подобные ошибки недопустимы, но они случились. Пострадали граждане Ближнего Востока, в том числе Королевства Бахрейн и ОАЭ».

Кадыров отметил, что руководство Эмиратов никогда не имело военных претензий к соседям.

«Эта страна считается одной из самых безопасных и стабильных в мире. Однако после ударов по гражданским объектам и появления жертв среди мирного населения государство вынуждено защищать своих граждан и принимать серьёзные меры», — отметил глава Чечни.