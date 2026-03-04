Число дел, связанных с алиментами, ежегодно увеличивается на 10%. Об этом заявил заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов на общественных слушаниях в Комитете Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей на тему «Гендерное равенство в законодательстве: достижения и перспективы».

Замминистра отметил, что в 2025 году в отношении 4 299 человек, уклонившихся от уплаты алиментов, были составлены административные протоколы.

«За последние 5 лет число дел по алиментам увеличилось примерно на 10 тысяч. При этом уровень исполнения решений по алиментам остаётся низким. Трудности с выплатой алиментов связаны с отсутствием средств, работы, а также с частой сменой места работы», — добавил он.