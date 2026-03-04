Североатлантический альянс осудил действия Ирана после того, как силы ПВО НАТО перехватили в Восточном Средиземноморье иранскую баллистическую ракету, направлявшуюся в сторону Турции. Об этом сообщает Haber Global.

«НАТО твердо поддерживает всех союзников, включая Турцию, в связи с тем, что Иран продолжает свои неизбирательные атаки по всему региону», — заявила пресс-секретарь Эллисон Харт.

Отметим, что баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии, после чего была зафиксирована на подлете к Турции. Объект был перехвачен и уничтожен силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО над акваторией Восточного Средиземноморья.