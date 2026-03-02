Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку в кризисной ситуации, подчеркнув, что координация между Вашингтоном и Тель-Авивом будет продолжаться.

«Я благодарю нашего великого друга и великого лидера мира Дональда Трампа, который был с нами в этой критической попытке спасти мир», — заявил Нетаньяху.

Он отметил, что сотрудничество между США и Израилем в подобных вопросах будет продолжено, подчеркнув важность совместных усилий для поддержания стабильности и безопасности.