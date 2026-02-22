Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны — командующий Военно-воздушными силами, генерал-лейтенант Намиг Исламзаде посетили подразделения ВВС.

В ходе встречи с личным составом министр подчеркнул, что под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева оборонный потенциал страны последовательно укрепляется. Для обеспечения своевременного и точного выполнения поставленных задач Закир Гасанов дал соответствующие указания Командованию воздушных боевых операций.

Министру были представлены объекты воинской части, включая общежитие, столовую и медицинский пункт. Генерал-полковник дал рекомендации по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, соблюдению норм питания и обеспечению санитарно-гигиенических требований.

В рамках мероприятий по благоустройству и озеленению территории были высажены памятные деревья. Также состоялась встреча с семьёй шехида. Министр обороны поинтересовался их проблемами и поручил ответственным лицам оказать необходимую помощь.

Семья шехида выразила благодарность за проявленные внимание и заботу, а также за то, что память шехидов неизменно чтится, президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными силами Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой и руководству Министерства обороны.

