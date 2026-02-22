Украина заинтересована в продолжении войны, поскольку в случае прекращения боевых действий она может потерять финансовую поддержку. Такое мнение высказал в соцсети премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам Орбана, в Венгрии, а также в Чехии и Словакии по-прежнему «преобладает здравый смысл». Он отметил, что эти страны «не готовы рисковать благополучием, направляя миллиарды евро на финансирование чужого военного конфликта».

Ранее Орбан заявлял, что может приостановить поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит транзит нефти.