Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение отложить запланированный на март запуск пилотируемой миссии к Луне Artemis II из-за технических проблем.

Об этом сообщил руководитель американского космического ведомства Джаред Айзекман.

«Мартовское временное окно для запуска больше не будет рассматриваться. Я понимаю, что такое развитие событий разочаровывает», — написал он в X.

Ранее NASA приняло решение вернуть в сборочный цех ракету-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion.