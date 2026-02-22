Причиной ареста брата британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, вероятно, были не обвинения в сексуальных домогательствах, а то, что он делился конфиденциальными правительственными отчетами с финансистом Джеффри Эпштейном, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно заявлению полиции, правоохранители изучают сообщения о том, что экс-принц распространял секретные данные, когда был торговым представителем Соединенного Королевства. Эту должность он занимал с 2001-го по 2011-й год.

Газета отмечает, что, судя по последним данным, на этом посту брат короля «стирал границы между своей дипломатической ролью и личными интересами». Так, в конце ноября 2010 года после поездки в Юго-Восточную Азию он переслал Эпштейну конфиденциальные отчеты о визитах во Вьетнам, Сингапур, Гонконг и Шэньчжэнь, Китай, отправленные ему помощником правительства. А до путешествия финансист советовал члену британской королевской семьи, с кем ему встретиться в КНР.

Два дня назад правоохранители задержали бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в его день рождения по подозрению в совершении должностного преступления.