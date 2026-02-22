Новый раунд переговоров в формате Россия — США — Украина может состояться в течение ближайших трех недель. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил специальный посланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

По его словам, он вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером рассчитывает, что сторонам были переданы предложения, которые могут способствовать организации встречи в ближайшие недели. Не исключается возможность проведения саммита с участием лидера Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. В перспективе также рассматривается формат трехсторонних переговоров с участием президента США Дональда Трампа.

Уиткофф подчеркнул, что участие американского лидера в переговорах Путина и Зеленского будет зависеть от того, сможет ли он реально способствовать завершению вооруженного конфликта и добиться наиболее эффективного результата. Как отметил спецпосланник, он надеется на появление позитивных новостей по урегулированию кризиса в Украине в ближайшее время.