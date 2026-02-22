В Далласе 12-летний школьник заявил о достижении ядерного синтеза в рамках собственного научного проекта, над которым он работал четыре года, пишет UPI.

Айден Макмиллан, ученик седьмого класса, рассказал, что начал изучать основы ядерной физики в восемь лет. По его словам, первые два года он посвятил теоретической подготовке, а затем приступил к созданию прототипов установки.

Подросток отметил, что матери было непросто принять его увлечение: ей требовались подробные объяснения возможных рисков и мер безопасности. По словам Макмиллана, проект завершился фиксацией нейтронов — показателя, который может свидетельствовать о протекании реакции ядерного синтеза.

В настоящее время школьник подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы быть признанным самым молодым человеком, достигшим ядерного синтеза. Действующий рекорд принадлежит Джексону Освальту, который, по официальным данным, осуществил реакцию в 2018 году — за несколько часов до своего 13-летия.