Россия нанесла удар по кондитерской фабрике американской компании Mondelez в Тростянце Сумской области в Украине. По информации главы МИД Украины Андрея Сибиги, ракета попала в одно из производственных зданий предприятия.

Сибига заявил, что российские ракеты были направлены не только против Украины, но и против американских экономических интересов в Европе. Он подчеркнул, что Москва не может вести экономический диалог с США, одновременно атакуя объекты производства, принадлежащие американскому бизнесу.

Это не первый случай удара по предприятиям американских компаний в Украине. Ранее, в августе 2025 года, российские силы нанесли удар по заводу Flex в Закарпатской области, который занимается производством электроники.

