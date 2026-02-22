Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что война в Украине не зашла в тупик.

Об этом сообщает он заявил в интервью для газеты Le Monde.

По словам Сырского, «война не зашла в тупик», поскольку в 2025 году территории продолжали переходить из рук в руки, а боевые действия были на всех фронтах — на суше, в воздухе и на море.

«Теперь невозможно говорить исключительно о сухопутной войне», — сказал он.

Еще одним важным моментом стали потери России, так как в 2025 году они впервые превысили уровень набора, заявил Сырский.

«Несмотря на то, что в 2025 году (России — ред.) удалось мобилизовать и призвать 406 000 человек, общие потери, убитыми и раненными, составили приблизительно 418 000 солдат», — проинформировал главком.

Также Сырский добавил, что 2025 год был действительно сложным для Украины, но Силам обороны удалось не только сдержать врага, в частности, на Покровском направлении, но и провести наступательные операции.

В частности, украинское наступление было возле Доброполье и в Купянске, что в итоге опровергло заявление президента РФ Владимира Путина о захвате города.

Резюмируя главнокомандующий ВСУ рассказал, в чем состоит его задача до тех пор, пока не закончатся переговоры.

«До конца переговоров моя задача – что бы ни случилось, своими действиями на поле боя предотвратить глубокое продвижение противника к нашим оборонительным позициям и, по возможности, освободить нашу территорию. Именно это обеспечит честные переговоры, ведущие к справедливому миру», — подытожил он.