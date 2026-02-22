Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин всегда был честен в общении с ним.

В интервью телеканалу Fox News в беседе с Ларой Трамп спецпосланник отметил, что критическая реакция на его слова не меняет сути его утверждения о личной честности российского президента в ходе контактов.

«Он всегда был со мной честен. Когда я говорю это, меня сразу начинают критиковать, но это точное утверждение. Он сам сказал мне то, что для него неприемлемо», — подчеркнул Уиткофф.

По его словам, особое значение имеет понимание мотивации и стратегических целей российского лидера. Он добавил, что проведенные встречи с российской стороной помогают лучше понять позицию Москвы и ее приоритеты.