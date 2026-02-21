МИД Украины назвал шантажом заявления представителей Венгрии и Словакии о возможном прекращении поставок электроэнергии в Украину и посоветовал отправлять ультиматумы в Кремль, а не в Киев.

«Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики по энергоснабжению между нашими странами.

Такие действия в ситуации массированных и целенаправленных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и попыток Москвы оставить украинцев без электроэнергии, отопления и газа во время экстремальных морозов, являются провокационными, безответственными, и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона. Тем самым правительства Венгрии и Словакии не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, которые осуществляют энергоснабжение на коммерческой основе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина находится на постоянном контакте с представителями Европейской Комиссии относительно повреждений украинской энергетической инфраструктуры, нанесенных ежедневными российскими ударами, а также довела информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» до правительств Венгрии и Словакии.

В МИД подчеркнули, что под ежедневными угрозами новых ракетных атак продолжаются стабилизационные ремонтные работы. Кроме того, Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставок не российской нефти в эти страны.

«Украина всегда была, есть и будет оставаться надежным энергетическим партнером ЕС и транзитером энергоресурсов. В то же время, в условиях безосновательных и безответственных угроз, которые звучат из Будапешта и Братиславы в течение последних дней, Украина рассматривает возможность задействовать «Механизм раннего предупреждения», предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Ультиматумы следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев».