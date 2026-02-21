Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что отправится в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом изменившуюся ситуацию с пошлинами.

«Это интересное решение, которое многие ожидали: Верховный суд в Вашингтоне указал администрации на границы ее полномочий в вопросах таможенной политики», — сказал Мерц в интервью телеканалу ARD после завершения съезда Христианско-демократического союза в Штутгарте. Он уточнил, что вердикт касается не секторальных пошлин, а общей тарифной ставки.

По словам канцлера, переговорам с президентом США будут предшествовать консультации ЕС с целью выработки «совершенно четкой европейской позиции». «Таможенная политика — это компетенция Европейского союза, а не отдельных государств-членов. Я отправлюсь в Вашингтон с согласованной европейской позицией», — продолжал Мерц.

«Прежде всего это (пошлины — прим.) наносит ущерб той стране, которая их вводит», — указал глава правительства. ФРГ, по его словам, также испытывает нагрузку, так как поставляет меньше товаров. «Но платить больше в итоге приходится потребителям в США», — пояснил Мерц, назвав вердикт американского суда позитивной новостью.