В последние дни в ряде СМИ распространилась информация о контракте между Милли Меджлис Азербайджана и ООО Improtex Motors на техническое обслуживание служебных автомобилей парламента. В публикациях утверждалось, что стоимость договора составляет 2 млн 282 тыс. 605 манатов.

В Отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

«Сообщаем, что в соответствии с заключенным между сторонами договором ООО «Improtex Motors» будет осуществлять замену масла и смазочных материалов в транспортных средствах Милли Меджлиса, находящихся на официальной гарантии, обеспечивать их запасными частями, а также оказывать соответствующие сервисные услуги. Общая сумма договора составляет 22 тыс. 826 манатов», — отметили в парламенте.