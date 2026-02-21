Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне (округ Колумбия) из-за разлива канализации в реку Потомак.

Об этом сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

«Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения в округе Колумбия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прорыв канализации в столичную реку по-прежнему оказывает влияние на экологическую ситуацию, а решение американского лидера позволит координировать работу по их устранению.