Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана впервые испытали ракету противовоздушной обороны Sayyad-3G во время учений «Smart Control» в Ормузском проливе.

ВМС Ирана обнародовали видеозапись запуска морской версии наземной системы противовоздушной обороны Sayyad-3, известной как Sayyad-3G, с корабля Shahid Sayyad Shirazi.

Ракета Sayyad-3G имеет вертикальную пусковую установку и, по имеющимся данным, дальность действия 150 километров (93 мили). Иранские власти заявили, что эта система позволяет создать региональный зонт противовоздушной обороны для военных кораблей класса Shahid Soleimani.