Генеральный штаб ВСУ сообщает, что силы обороны в ночь на 21 февраля нанесли удары крылатыми ракетами «Фламинго» по территории РФ. Военные поразили «Воткинский завод», производящий межконтинентальные баллистические ракеты, а также под ударом были другие объекты.

«Нанесли удар, используя крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Поражено предприятие военно-промышленного комплекса «Воткинский завод» в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты уточняются», — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что «Воткинский завод» занимается производством: межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М»; баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) «Булава» для подводных лодок проекта 955А «Борей-А»; баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК «Искандер-М» и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Кроме вышеуказанного, украинские военные, предварительно, поразили Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Этот объект задействован в обеспечении потребностей российской армии. В результате атаки на территории предприятия зафиксирован пожар.

Силы обороны Украины также нанесли ряд ударов по российским военным объектам в аннексированном Крыму. В частности, поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 «Охотник» и два противолодочных самолета-амфибии Бе-12.