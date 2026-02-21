Американский журналист Такер Карлсон выступил с резкой критикой политики США в отношении Израиля. В интервью саудовскому телеканалу Rotana Khalijiyya после визита в Израиль он заявил, что чрезмерная поддержка Тель-Авива наносит ущерб самим Соединённым Штатам.

По словам Карлсона, Израиль стал «самым серьёзным внешним бременем» для США. Он подчеркнул, что не обвиняет израильское руководство, поскольку оно действует в интересах своей страны, однако считает, что американские политики позволяют использовать ресурсы США в чужих целях.

Журналист отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится максимально задействовать возможности Вашингтона в интересах своего государства, и выразил недоумение тем, почему американские лидеры соглашаются с такой ролью.

Карлсон также раскритиковал идеи о возможной смене режима в Иране при поддержке США. По его мнению, попытки свержения иранского правительства ради интересов Израиля не отвечают стратегическим интересам ни Америки, ни стран региона и могут привести к хаосу.

Он напомнил, что США сталкиваются с серьёзными внутренними проблемами в экономике, сфере миграции и вопросах национального единства, призвав сосредоточиться на решении этих задач.