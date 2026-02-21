Президент США Дональд Трамп объявил о повышении глобальной импортной пошлины с 10% до 15% для всех стран мира.

Об этом он сообщил после решения Верховного суда США, который накануне ограничил его полномочия по введению тарифов.

«Я, как Президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю мировой тариф в размере 10% для стран, многие из которых десятилетиями „обворовывали“ США безнаказанно (пока не пришел я!), до полностью разрешенного и юридически обоснованного уровня в 15%», — сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, Белый дом в течении пары месяцев «введет новые, юридически допустимые тарифы». Новые тарифы начнут действовать 150 дней с 25 февраля.