В Турции прошла масштабная операция по борьбе с наркодиллерами. В пяти провинциях страны — Адане, Балыкесире, Бурсе, Невшехире и Чанаккале — задержаны 346 человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Об этом сообщило Генеральное командование жандармерии.

Операция охватила 93 адреса. В ней были задействованы около 650 сотрудников жандармерии, а также кинологические расчёты.

В ходе рейдов изъяты 83,6 тысячи таблеток с наркотическим содержанием, 11 килограммов сырья для изготовления запрещённых веществ и оружие.