Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты обсудили перспективы сотрудничества в области сокращения углеродных выбросов.

Как написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в X, встреча прошла с делегацией ОАЭ во главе с министром по вопросам изменения климата и окружающей среды Амной бинт Абдулла Аль Дахак.

«На встрече было отмечено успешное партнерство наших стран в различных секторах экономики. Обсуждены совместные проекты, направленные на устойчивый экономический рост, внедрение эффективных бизнес-решений и снижение углеродных выбросов», — подчеркнул Джаббаров.

During the meeting with the delegation led by Amna Al Dahak (@amnaaaldahak), Minister of Climate Change and Environment of the #UAE, we highlighted the successful partnership between our countries across various sectors.

We exchanged views on joint projects supporting… pic.twitter.com/womvLfUksr

— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) February 17, 2026