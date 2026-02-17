Соединенные Штаты выделили лишь треть средств на производство управляемых ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition). Об этом говорится в данных государственных закупок.

Общая сумма контрактов на производство ракет составила 269,8 миллиона долларов, что примерно соответствует трети от заявленной стоимости сделки.

Также отмечается, что в 2026 году Киев получит 400 миллионов долларов по программе закупки новых вооружений. Аналогичная сумма будет выделена Украине и в 2027 году.