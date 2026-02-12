Министр экономики Микаил Джаббаров провёл встречу с менеджером по глобальной нетрадиционной разведке корпорации ExxonMobil Китом Симпсоном.

Стороны обсудили расширение сотрудничества, экономические приоритеты Азербайджана, благоприятный инвестиционный климат и растущий интерес иностранных инвесторов к стране. Отмечена долгосрочная работа ExxonMobil в проектах «Азери–Чыраг–Гюнешли» и нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан.

Также обсуждены приоритеты сотрудничества с SOCAR и оценка потенциальных нетрадиционных нефтяных ресурсов в Азербайджане.

ExxonMobil — крупная международная компания, работающая в сфере разведки, добычи и переработки нефти и газа, а также инвестирующая в технологии с низким уровнем выбросов для укрепления энергетической безопасности.