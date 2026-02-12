Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания сотрудникам Государственной налоговой службы.

Согласно распоряжению главы государства, начальнику ГНС Орхану Назарли присвоено высшее специальное звание «Государственный советник налоговой службы 2-й степени».

Начальнику Главного управления налоговой политики Ниджату Иманову, начальнику Главного управления налогового аудита Аббасу Исмаилову и начальнику Главного территориального налогового управления номер 2 Самеду Велиеву присвоено высшее специальное звание «государственный советник налоговой службы 2-го ранга».

Другим распоряжением главы государства ряд сотрудников ГНС награждены за заслуги в развитии налоговой системы:

медалью «Терегги»

Алиева Назима Кязым оглу

медалью «За отличие на службе в налоговых органах» 1-й степени

Аббасова Этибара Акиф оглу

Бадалову Зохру Алириза гызы

Гёзалова Зульфи Мамед оглу

Хазиеву Гульчохру Гаджигулу гызы

Гусейнова Алы Гусейнгулу оглу

Искендерова Насиба Али оглу

Мамедова Шахина Юсиф оглу

Рзаева Замина Вахид оглу

Сафарову Расмию Суджа гызы

медалью «За отличие на службе в налоговых органах» 3-й степени

Гасымлы Нурану Нуреддин гызы

Ганбарова Захида Паша оглу.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение «О награждении военнослужащих и гражданских служащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу». Согласно документу, награды вручены за отличие при исполнении служебных обязанностей и выполнении поставленных задач.