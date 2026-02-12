Северокорейский лидер Ким Чен Ын, по данным южнокорейской разведки, готовит своей преемницей дочь — Ким Чу Е, родившуюся в 2013 году.

Как сообщает Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS), девочка всё активнее участвует в государственных мероприятиях. В частности, она присутствовала на праздновании годовщины основания Корейской народной армии и посетила Кымсусанский дворец Солнца — мемориальный комплекс, имеющий особое символическое значение для режима.

В NIS считают, что Чу Е вступила в стадию «назначения преемницей». Ранее её уже называли «наиболее вероятной наследницей», однако теперь речь идёт о более формальном этапе подготовки к передаче власти.

Южнокорейская разведка намерена внимательно следить за предстоящим партийным съездом в конце февраля. Если Ким Чу Е появится на нём или получит официальный титул, разговоры о преемственности власти в Пхеньяне могут усилиться.