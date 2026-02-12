Бывшая жена Илона Маска Джастин Маск рассказала, какая черта характера, по её мнению, помогла предпринимателю добиться феноменального успеха. Выступая на TEDx в 2014 году, она заявила: ключ к его результатам — умение осознанно и часто говорить «нет».

По словам Джастин, Маск отказывался от просьб, встреч и предложений, если они не соответствовали его масштабным целям. Эта привычка позволяла ему защищать своё время и энергию, концентрируясь на стратегически важных проектах — от Tesla и SpaceX до Neuralink и xAI.

Она сравнила такой подход с «психологией сопротивления», где отказ становится инструментом сохранения ресурсов и движения к долгосрочным целям.

Эксперты отмечают, что подобная практика характерна для многих успешных лидеров. Уоррен Баффет подчёркивал значение «пустого календаря» для ясного мышления, а Стив Джобс придерживался принципа «быстро говорить „нет“ и медленно — „да“», чтобы поддерживать продуктовую дисциплину.

Джастин Маск также считает, что способность к отказу формируется ещё в детстве, когда человек учится отстаивать свои границы. Во взрослом возрасте этот навык помогает избегать выгорания, усталости от постоянных решений и сосредотачиваться на действительно важных задачах.

Таким образом, привычка Маска фильтровать информацию и ограничивать отвлекающие факторы стала не только его личной особенностью, но и частью операционной культуры его компаний, где приоритетом остаются фокус, эффективность и амбициозные цели.