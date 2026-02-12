Правительства Азербайджана и Болгарии подписали соглашение о создании в болгарском городе Велико-Тырново парка «Шуша». Об этом сообщили в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре АР.

Документ был подписан в ходе визита в Болгарию председателя комитета Анара Гулиева. В ведомстве подчеркнули, что соглашение формирует правовую основу сотрудничества и реализации проекта.

О планах по закладке парка стало известно в конце прошлого года — тогда президент Болгарии Румен Радев сообщил об этом в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Шуша и Велико-Тырново являются городами-побратимами с сентября 2022 года.