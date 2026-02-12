Потери российских войск в Украине в январе превысили возможности Москвы по пополнению личного состава примерно на 9 тысяч человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки западных чиновников.

По данным источников агентства, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, российским подразделениям в течение месяца не удалось добиться заметных территориальных продвижений.

Собеседники издания также отмечают, что в декабре число погибших военнослужащих РФ достигло около 35 тысяч. По подсчётам НАТО, это почти вдвое выше среднемесячных показателей 2025 года.