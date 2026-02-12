Спикер Верховного совета Кыргызстана Нурланбек уулу Тургунбек подал заявление об оставке. Об этом ТАСС сообщили в аппарате парламента.

«Нурланбек уулу Тургунбек подал в отставку. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании», — отметил представитель законодательного органа.

10 февраля президент республики Садыр Жапаров освободил от должности председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, которого считали его соратником. По информации местных СМИ, в политической среде ранее обсуждалась вероятность участия главы спецслужбы в будущих президентских выборах.

Ташиев подобные предположения отрицал. Комментируя решение главы государства, он признался, что увольнение с высокого поста стало для него неожиданным.