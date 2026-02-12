Американский противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon и разведывательный беспилотник MQ-4C Triton выполняли полёты вблизи иранских границ.

Пилотируемый самолёт вылетел с базы в Бахрейне и некоторое время барражировал в районе Ормузского пролива. В то же время дрон, стартовавший из Абу-Даби, действовал над акваторией Оманского залива.

Ранее представители США заявляли, что Вашингтон отслеживает движение финансовых средств, связанных с иранским руководством, и при необходимости готов принимать меры по их изъятию.

На этом фоне американские СМИ также писали, что военное командование США распорядилось привести вторую авианосную ударную группу в готовность к возможному развёртыванию на Ближнем Востоке.

Кроме того, ранее сообщалось о появлении разведывательного беспилотника Northrop Grumman MQ-4C Triton у границы Ирана.