Присяжные Кировского районного суда Екатеринбурга признали виновными семерых обвиняемых по делу об убийстве и покушении на убийство азербайджанских предпринимателей в 2001 и 2010 годах.

На скамье подсудимых — Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы и Шахин Шыхлински.

Коллегия из шести присяжных сочла всех виновными, при этом снисхождения, по их мнению, заслуживает лишь Бакир Сафаров.

Процесс продолжается: впереди обсуждение последствий вердикта, вторые прения и последнее слово подсудимых. Следующее заседание назначено на сегодня в 11:30.