В Кыргызстане отправленный в отставку вице-премьер и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил с обращением.

Он сообщил, что из-за ухудшения здоровья с разрешения президента прибыл в Германию для обследования в клинике, где ранее перенёс операцию, и именно там узнал о своём увольнении. По его словам, решение стало для него неожиданностью, однако он обязан его исполнить.

Ташиев заявил, что служил государству и президенту честно, поблагодарил сотрудников спецслужбы и призвал граждан не допускать незаконных действий, подчеркнув, что все поступки должны оставаться в рамках закона.

10 февраля президент Садыр Жапаров освободил Ташиева от должностей вице-премьера и главы ГКНБ. После этого были сняты его заместители, охрана высших лиц выведена в отдельную Службу госохраны, подчинённую напрямую президенту, а Погранслужба стала самостоятельным ведомством.