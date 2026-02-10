Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не представляет себе участия России в проекте TRIPP («Маршрут Трампа»), передают армянские СМИ.

«Как вы себе это представляете? Это армяно-американская инициатива», — сказал он журналистам 10 февраля.

Симонян отметил, что передвижение по территории Армении возможно не только в рамках TRIPP. «Когда везут зерно или топливо из Азербайджана, это же не TRIPP», — пояснил он, добавив, что российская сторона могла бы предложить расширить проект, включив в него другие направления.

«Механизм наподобие TRIPP обсуждается уже давно. Другое дело, что с США это получилось благодаря президенту Трампу в рамках мирного процесса», — отметил спикер.

Он также не исключил, что американская сторона могла бы рассмотреть участие РФ при согласии армянской стороны. В итоге Симонян подчеркнул, что России не стоит сосредотачиваться исключительно на TRIPP: «Есть много путей, и они работают. В конце концов, это делалось здесь и сто лет назад».