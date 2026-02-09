Международный союз конькобежцев (ISU) изменил название музыкальной композиции, под которую будет выступать армянская пара Карина Акопова и Никита Рахманин на XXV зимних Олимпийских играх.

Напомним, ранее Национальный олимпийский комитет Азербайджана выразил протест и серьезную обеспокоенность в связи с использованием сепаратистской музыки «Арцах» в программе соревнований фигуристов Никиты Рахманиса и Карины Акоповой.

Организаторы сообщили The Guardian, композиция теперь называется не «Арцах», а «Музыка Ара Геворгяна».