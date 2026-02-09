На территории Азербайджана 10–11 февраля ожидается нестабильная погода с переменными осадками, снегом и мокрым снегом, а в отдельных районах прогнозируется усиление северо-западного ветра. Температура воздуха снизится на 5–8 градусов по сравнению с предыдущими днями, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и на Абшеронском полуострове 10 февраля прогнозируются переменные осадки с переходом в снег и мокрый снег. В течение дня в отдельных районах возможны интенсивные осадки. 11 февраля ветер северо-западного направления ослабнет, однако осадки сохранятся.

В регионах страны также ожидаются осадки, местами сильные, а в горных и предгорных районах 10–12 февраля на дорогах возможен гололёд, что требует осторожности водителей и пешеходов.