Не менее 20 военно-транспортных самолётов ВВС США прибыли в Азербайджан и Армению перед визитом вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает Sputnik Армения.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс будет находиться с официальным визитом в Армении 9–10 февраля. Из Еревана он отправится в Баку.

«Большинство самолётов прибыли в Ереван и Баку в период с 4 по 8 февраля. В Армению прибыли 12 военно-транспортных самолётов, ещё 9 направились в Азербайджан. Самолёты прилетали в основном с баз в США с дозаправкой на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Практически все рейсы совершались на Boeing C-17A Globemaster III — тяжёлом военно-транспортном самолёте грузоподъёмностью до 77,5 т. Кроме того, в Ереван и Баку летали специализированные самолёты для сил спецопераций ВВС США — Lockheed Martin MC-130J Commando II. Ещё два рейса были выполнены в Грузию», — говорится в сообщении.