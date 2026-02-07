Учитель физики средней школы села Ланберан Бардинского района Гасым Хумметов, опубликовал видео из своего класса, вызвавшее обсуждения в соцсетях. Педагог отметил, что ученики 11-го класса не пришли на урок, и показал полностью пустой класс. Педагог указал, что, несмотря на расписание, посещаемость занятий равна нулю. Он также добавил, что в школе недавно был назначен новый директор.

В свою очередь в Региональном управлении образования Карабаха сообщили сми, что вопрос взят под контроль: «В ходе предварительного расследования Региональным управлением образования Карабаха было установлено, что в указанный день ученики 11-го класса по разрешению учителя физики были отпущены домой с 6-го урока. По этой причине их не было на уроке.

С руководством школы проведены беседы с родителями, направлены обращения в соответствующие органы. В настоящее время учебный процесс в школе контролируется ежедневно, усилены дополнительные меры надзора.

Кроме того, в отношении учителя, разместившего видеозаписи, приняты соответствующие меры за нарушение «Правил этического поведения педагогов».»