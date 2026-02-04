В последние годы школьная жизнь в Азербайджане всё чаще становится темой для тревожных разговоров — и среди родителей, и среди учителей. Даже те, у кого и детей-то нет, активно включаются в горячие обсуждения. О несовершенстве нашей системы образования даже на школьном уровне говорилось и писалось неоднократно. Но, к сожалению, «воз» так и не сдвинулся с мертвой точки ни на йоту. Учёба, которая по своей сути должна быть временем развития, интереса, первых открытий, познания мира, на деле для многих детей превращается в бесконечную и изнурительную гонку за оценками, тестами и отчётами.

Вряд ли кто станет отрицать очевидное: нагрузка на школьников настолько выросла, что свободное время стало почти роскошью, а слово «детство» всё чаще звучит как что-то абстрактное и недоступное. Одна из главных причин — система постоянного контроля знаний. Всякие МСО (малое суммативное оценивание), БСО (большое суммативное оценивание), промежуточные проверки, итоговые тесты следуют друг за другом каждые два-три месяца. Не успевает ребёнок как следует отдышаться, будто бы после марафонского бега, как ему следует готовиться к следующему испытанию. Школьная жизнь, которая плавно «входит» и в дом, превращается в гонку на выживание.

В таких условиях школьники думают не о том, чтобы понять, осознать суть изучаемого предмета. Перед ним стоит иная задача: пройти очередное испытание и не получить низкий балл. При этом ошибка воспринимается не как естественная часть обучения, а как серьёзный провал, за который обязательно последует давление.

Потому вполне закономерно, что в состязании настоящие знания и зубрежка, победа достается последней. Дети механически запоминают формулы, определения и даты, не вникая в смысл, вследствие чего через довольно короткое время эти «знания» просто вылетают из головы. На понимание, обсуждение и вопросы просто не остаётся ни времени, ни сил, и главное — желания. Возникает логичный вопрос: какую цель преследует такая система обучения? Подготовить мыслящих, самостоятельных людей или создать иллюзию высоких знаний на бумаге? Сделать из детей псевдогениев с перегруженной памятью или лишить их нормального детства?

Ситуацию усугубляет неграмотная подача учебных программ, что создает ощущение перегруженности. Школьникам приходится осваивать огромные объёмы информации, часто не соответствующие их возрасту. Даже младшие классы проводят вечера за уроками. Домашние задания по нескольким предметам в день стали нормой. После школы ребёнок уже чувствует усталость, но с учетом того, что многие учителя не проявляют особого рвения в процессе передачи знаний, школьников впереди ждут еще дополнительные занятия, репетиторы и подготовка к очередным тестам, и заметьте, уже с младших классов.

На отдых, хобби, спорт и простое общение с друзьями времени не остаётся. Даже выходные часто превращаются в продолжение учебной недели. Всё это неизбежно ведёт к стрессу, эмоциональному выгоранию, слезам и страху перед школой. Учёба начинает ассоциироваться не с интересом, а с тревогой.

Недовольство этой ситуацией давно вышло за пределы кухонных разговоров. Всё чаще о проблеме говорят открыто. Даже депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов публично возмутился чрезмерной нагрузкой школьников, признав, что дети перегружены и психологически не справляются.

Так, на днях он заявил, что в средних классах ученики сдают экзамены по четыре раза в год, и каждый такой экзамен вызывает сильный стресс у детей.

«Мы до сих пор не смогли выработать единую, сбалансированную систему образования. Дети, которые проявляют интерес к искусству и спорту, просто не находят на это времени из-за постоянной подготовки к экзаменам», — заявил депутат.

Согласитесь, что если подобные заявления звучат уже на таком уровне, значит, проблема действительно серьёзная и заметная, и закрывать на неё глаза становится всё труднее.

Родители тоже оказываются в сложной ловушке. Они видят усталость и подавленность своих детей, но опасаются ослабить контроль. В обществе прочно и ошибочно укоренилась мысль, что без высоких оценок и постоянных проверок у ребёнка не будет будущего. В итоге даже заботливые взрослые невольно становятся частью системы давления, требуя всё больше.

Учителя находятся под не меньшим прессингом. От них требуют отчётов, цифр и стабильных показателей. В условиях постоянных проверок у педагога остаётся всё меньше времени на живое объяснение и диалог с классом. А ведь ситуацию можно и нужно изменить. Если сравнить ситуацию с другими странами бывшего СССР, контраст становится ещё очевиднее.

К примеру, в России, Беларуси и Армении нет такого количества обязательных стандартизированных проверок в течение года. Основной стресс там сосредоточен вокруг итоговых экзаменов, а не постоянных МСО и БСО. В Грузии система ещё мягче: меньше предметов одновременно, больше проектной работы и меньше давления на ученика. Конечно же, идеальных систем не существует, но во многих странах ребёнку всё же оставляют пространство для жизни вне школы.

На фоне приведенных примеров азербайджанская модель выглядит одной из самых жёстких. Много предметов, много отчётности, много формального контроля и при этом мало доверия к учителю и ученику.

И это ещё не говоря о физической нагрузке. Тяжёлые рюкзаки, набитые учебниками и тетрадями, давно стали символом школьных будней. Маленькие дети, согнутые под их тяжестью, — привычная картина. Физическая усталость плюс психологическое давление – и вот вам живой пример ребенка с наполовину сломанной психикой.

В результате мы имеем систему, в которой взрослые недовольны, школьники плачут, а смысл образования всё чаще теряется за цифрами, баллами и отчётами. Контроль знаний важен, но когда он становится самоцелью, образование теряет своё главное назначение. А потому вопрос остаётся открытым: хватит ли у общества смелости честно ответить себе, куда мы идём, и ради чего такую высокую цену платят наши дети? Знания ради «галочки» счастья не принесут, но легко могут обернуться непоправимыми последствиями.