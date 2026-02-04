Первый муж Джилл Байден, супруги бывшего президента США Джо Байдена, задержан по обвинению в убийстве.

Об этом пишет NBC.

«Бывший муж бывшей первой леди Джилл Байден был задержан, его обвиняют в убийстве своей нынешней жены», — говорится в сообщении.

77-летний Уильям Стивенсон заключен под стражу, судом назначен залог в размере $500 тыс.

Все детали предполагаемого убийства на данный момент неизвестны. В декабре полиция прибыла к дому Стивенсонов после сообщения о домашнем насилии. Жену Уильяма Линду нашли без сознания, ей пытались оказать помощь, но спасти ее не удалось.