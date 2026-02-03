Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в связи с новыми документами по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговли людьми.

Поводом для начала следствия стала публикация материалов, в которых утверждается, что из Турции могли быть вывезены дети на частный остров Эпштейна. Расследование было инициировано после того, как турецкий политик опубликовал эти утверждения в социальных сетях и потребовал проверить информацию.

Прокуратура изучает опубликованные миллионы страниц документов, чтобы установить, есть ли реальные доказательства причастности к этому преступлению и действительно ли имели место отправки детей из Турции, уточняется в сообщениях турецких СМИ.