Материалы, обнародованные Министерством юстиции США по делу финансиста Джеффри Эпштейна, свидетельствуют о том, что он систематически получал и анализировал подборки публикаций, посвящённых ведущим российским бизнесменам. В документах фигурируют обзоры об их участии в международных форумах, в том числе в Давосе и Санкт-Петербурге, упоминания судебных разбирательств, санкционной политики в отношении России, а также материалы об основателе «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове.

Как следует из документов, большинство упоминаний российских миллиардеров носят справочный характер и связаны либо с их присутствием на крупных международных площадках, либо с публикациями о них в средствах массовой информации.

В частности, среди материалов имеются списки участников Всемирного экономического форума в Давосе за январь 2011 и январь 2013 годов, а также Петербургского международного экономического форума, проходившего в июне 2015 года. В этих перечнях значатся Вагит Алекперов, Алексей Мордашов, Леонид Михельсон, Владимир Лисин, Геннадий Тимченко и Алишер Усманов.