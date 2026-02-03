Пожар, произошедший в одноэтажном частном жилом доме на проспекте Парламента в Ясамальском районе Баку, полностью ликвидирован, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Причины возгорания расследуются.

15:56 В жилом доме, расположенном на Парламентском проспекте в Ясамальском районе города Баку, произошёл пожар.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию «112» поступила первичная информация о возгорании. В связи с инцидентом на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена позже.