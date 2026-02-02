Министр энергетики Украины сообщил, что в результате новых атак обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. Ведутся восстановительные работы, принимаются меры для стабилизации энергосистемы.

По данным Минэнерго, 1 февраля российские дроны нанесли удар по служебному автобусу энергетического предприятия в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли 16 работников шахты, 14 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что по просьбе Дональда Трампа Россия временно воздерживалась от ударов по Украине до 1 февраля. Новый раунд переговоров Москвы, Киева и Вашингтона запланирован на 4–5 февраля в Абу-Даби.