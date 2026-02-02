Российская армия, вероятно, утратила почти все боевые машины огнемётчиков БМО-Т в ходе полномасштабной войны против Украины. По оценке украинского военного эксперта Александра Коваленко, на вооружении РФ может оставаться лишь одна такая машина либо не осталось ни одной.

БМО-Т — тяжёлая бронированная машина для транспортировки личного состава огнемётных подразделений. Она считается одной из самых редких и одновременно наиболее защищённых боевых машин в российской номенклатуре вооружений. По уровню бронирования БМО-Т превосходит большинство других российских ББМ и практически не имеет аналогов, за исключением БМПТ «Терминатор-2». Обе машины созданы на базе танка Т-72 и обладают усиленной защитой, превосходящей даже Т-90М «Прорыв».

Согласно верифицированным данным, за время войны было уничтожено не менее трёх БМО-Т, ещё одна машина была захвачена украинскими силами. Последний раз трофейная БМО-Т фиксировалась в июле 2023 года. По неподтверждённой информации, общее число уничтоженных машин может достигать пяти, а захваченных — двух.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором стала высокая стоимость БМО-Т — около 400–500 тысяч долларов за единицу. Из-за этого Минобороны РФ не заказывало их серийное производство, несмотря на высокую живучесть техники. Потери и отсутствие новых контрактов позволяют предположить, что БМО-Т фактически исчезла как тип боевой машины в войне против Украины.