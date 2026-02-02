Россия рассматривает возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана. Об этом сообщил ТАСС посол Афганистана в Москве Гуль Хасан.

По его словам, между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на положительные результаты в сфере миграционного сотрудничества.

Дипломат отметил, что население Афганистана преимущественно молодое, а страна располагает квалифицированными и профессиональными кадрами, которые могут быть направлены в те сферы, где существует потребность в рабочей силе.