В Азербайджане утверждены «Правила первичного воинского учета граждан мужского пола». Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, первичному воинскому учету подлежат граждане мужского пола, которым в текущем году исполняется 15 лет. Процедура проводится в структурах Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и направлена на предварительное определение пригодности к военной службе и формирование призывного ресурса.

Регистрация должна проходить ежегодно с января по май по месту жительства или пребывания.

Для постановки на учет предусмотрен ряд документов, включая копию свидетельства о рождении, справку о составе семьи, документы об образовании или справку с места учебы либо работы, автобиографию и шесть фотографий размером 3×4.

Если необходимые данные могут быть получены через Электронную правительственную информационную систему, они не требуются от гражданина. В противном случае документы могут быть запрошены у соответствующих государственных органов с согласия гражданина или предоставлены им самостоятельно.