Временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич встретился с помощником президента Азербайджана — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. Об этом говорится в сообщении на странице Представительства ООН в Азербайджане в социальной сети X.

«Состоялось обсуждение приверженности Азербайджана многостороннему сотрудничеству и нашего устойчивого партнёрства в рамках нового Рамочного документа о сотрудничестве (2026–2030 гг.). Вся команда Представительства ООН в Азербайджане привержена поддержке национальных приоритетов Азербайджана в сфере устойчивого развития», — отмечается в сообщении.