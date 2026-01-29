В России по-прежнему рассматривают возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским именно в Москве, при этом обсуждать другие площадки для встречи сейчас неуместно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«РФ пока говорит о переговорах с Зеленским в Москве, рассуждения о другом месте для переговоров неуместны», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, переговоры по Украине, проходящие в Турции, не связаны по своей логике и содержанию с контактами, организованными в ОАЭ.